Dakar de 2021 a 2023: o que nos ensinam as três anteriores para o desfecho da prova deste ano?

Agora que o Dakar 2024 está na sua fase decisiva e porque o passado ensina-nos sempre muito relativamente ao que pode suceder no presente e no futuro, recordemos as últimas três edições do Dakar, que nos podem dar pistas quanto ao que pode suceder daqui para a frente.É evidente que os principais protagonistas, estão em fases diferentes das suas carreiras, quer sejam pilotos ou equipas, e isso como é lógico, faz aumentar ou diminuir as probabilidades.A Audi estreou-se há três…...

Conteúdo Exclusivo para Membros do CLUBE AUTOSPORT. Autosport Exclusivo (Sem publicidade)

Inicie a sessão aqui Já é assinante?