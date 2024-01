Dakar: Sainz ‘premeia’ Audi, Loeb a si e à BRX, ou ganha o Brasil?

"Fizemos uma boa etapa", foi o que disse Sébastien Loeb no final da etapa de ontem, mas o francês estava enganado pois fez uma etapa soberba, deixando toda a gente surpreendida, a começar pelo líder do Rali Dakar, Carlos Sainz, pois uma prestação como a que teve Loeb, só é possível em alguns pilotos. Loeb é um deles.O piloto do BRX, que abriu a estrada, beneficiou dos problemas de Ekström para subir ao segundo lugar da geral, mas a verdade…...

Conteúdo Exclusivo para Membros do CLUBE AUTOSPORT. Autosport Exclusivo (Sem publicidade)

Inicie a sessão aqui Já é assinante?