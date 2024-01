Que futuro para Carlos Sainz no Dakar? M-Sport, Toyota ou ‘reforma’…

Numa altura que lidera o Dakar e tem, por isso, boas hipóteses de vencer novamente e com isso oferecer à Audi o seu primeiro triunfo na prova, o que acontecerá se também for o atual segundo classificado, Sébastien Loeb, piloto da BRX Prodrive, um tem que se fala muito é o futuro de Carlos Sainz no Dakar, pois sabe-se que a Audi se prepara para sair, após três anos de Dakar, já que a marca alemã pretende colocar todos os…...

Conteúdo Exclusivo para Membros do CLUBE AUTOSPORT. Autosport Exclusivo (Sem publicidade)

Inicie a sessão aqui Já é assinante?