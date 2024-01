Paulo ‘Speedy’ Gonçalves deixou-nos há quatro anos

Paulo Gonçalves perdeu a vida no Dakar há quatro anos. Deixou um enorme vazio no desporto motorizado português. Abnegado como poucos, tinha um coração enorme e uma força de vontade inigualável. Morreu como um herói. Tal como tinha escrito no seu fato de competição. “Um homem não chega ao fim quando é derrotado. Ele chega ao fim quando desiste!” Foi esta a frase encontrada pela Hero Motorsports para destacar a dedicação e abnegação de Paulo Gonçalves, que na etapa 3…...

