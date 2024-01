Dakar Stories: 1979 a 1983 – 5 anos, 5 histórias

Uma história por cada edição do ‘Dakar’ – ou uma forma diferente de ver a prova mais longa do mundo da aventura automóvel. Sabia que… no ‘Dakar’, aconteceu isto neste ano, ou aquilo, naquele outro? Não? Então, fique agora a saber. 1979 (26/12/1978, Trocadero, Paris – 14/01/1979, Lac Rose, Dakar)A prova –182 participantes, divididos entre 80 carros, 90 motos e 12 camiões, atravessaram seis países em mais de 10.000 km, dos quais 3.168 em especiais. Chegaram ao final 74 concorrentes.…...

Conteúdo Exclusivo para Membros do CLUBE AUTOSPORT. Autosport Exclusivo (Sem publicidade)

Inicie a sessão aqui Já é assinante?