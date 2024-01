Dakar, Etapa5: Sébastien Loeb com estratégia arriscada para tentar “ganhar muito tempo amanhã”

Foi com alguma surpresa que quando terminou a curta, mas exigente quinta etapa do Dakar 2024, Sébastian Loeb e o seu navegador Fabian Lurquin surgiram com uma penalização de 15 minutos após terem falhado um posto de controlo de tempos. No entanto, o piloto francês admitiu tratar-se de uma jogada estratégica, que pode trazer um bom resultado, assim o espera Loeb, ou deitar por terra a discussão da vitória na mítica prova de todo-o-terreno. Stéphane Peterhansel também admitiu não se…...

Conteúdo Exclusivo para Membros do CLUBE AUTOSPORT. Autosport Exclusivo (Sem publicidade)

Inicie a sessão aqui Já é assinante?