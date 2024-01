Etapa 2: Stéphane ‘Mr. Dakar’ Peterhansel está de volta: 50 nos carros, 33 nas motos…

Stéphane Peterhansel venceu 14 edições do rali, umas vezes em moto e outras em carro, entre 1991 e 2021, e hoje acrescentou um novo recorde à sua coleção com a sua quinquagésima especial de carro, recorde que passa a partilhar com Ari Vatanen. Excelente companhia!Ao longo das suas duas carreiras ultra-prolíficas, o francês acumulou um total de 83 vitórias em etapas.É também o recordista conjunto da categoria de motos, juntamente com Cyril Despres, com 33 cada um.O francês não é…...

