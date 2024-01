Dakar: Lukas Lauda homenageia o pai Niki, com ‘decoração McLaren’

O filho de Niki Lauda, Lukas, aproveitou a sua estreia no Dakar para homenagear o seu pai Niki Lauda, com uma decoração no seu Challenger T3 a ‘emular’ o vermelho e branco da McLaren, com que Lauda ganhou o último dos seus três títulos, em 1984. Lukas Lauda está a competir na classe Challenger T3 com um Can-Am Maverick XRS Turbo da South Racing Team.O primogénito da lenda da F1 Niki Lauda, Lukas, ajudou o seu irmão Mathias em diversas…...

Conteúdo Exclusivo para Membros do CLUBE AUTOSPORT. Autosport Exclusivo (Sem publicidade)

Inicie a sessão aqui Já é assinante?