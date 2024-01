A surpresa do dia no Dakar: os irmãos Baumgart

Irmãos no Dakar é um tema que uma longa história, e que começa logo na vitória dos irmãos Marreau com o seu Renault R20 Turbo até Kevin e Luciano Benavides, que iluminaram a corrida no ano passado na categoria de motos. Hoje foi o dia de outra dupla familiar deixar a sua marca, desta vez do Brasil, ao conquistar o 4º e o 5º lugar no prólogo, logo atrás de Sébastien Loeb e à frente do regressado Krzystof Hołowczyc.Marcos e…...

