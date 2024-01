Dakar 2024: O que dizem os portugueses em prova

Este ano há menos portugueses a correr no Dakar, mas temos mais gente com condições de alcançar resultados mais significativos. Este ano, vamos ter, em teoria uma dupla lusa na luta pela vitória no T4, João Ferreira/Filipe Palmeiro (Can Am Maverick X3), agora com a South Racing.O melhor que Portugal conseguiu nos autos continua a ser o de Paulo Fiúza, ao lado de Stéphane Peterhansel (Mini Buggy) no Dakar 2020, este ano, nos autos, para além de Vaidotas Zala/Paulo Fiuza…...