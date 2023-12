MOMENTOS DO ANO: Quando 3 bandeiras vermelhas mudaram por completo o GP da Austrália de F1

Um arranque frenético e um final caótico, o GP da Austrália teve um pouco de tudo. Max Verstappen venceu uma corrida que terminou de forma pouco ortodoxa, depois de três bandeiras vermelhas terem alterado o figurino da prova, uma delas nas últimas voltas e que teve repercussões com o protesto da Haas. Verstappen teve um arranque de corrida complicado, mas depois geriu a liderança, enquanto Lewis Hamilton terminou no segundo posto, com sorte à mistura, beneficiando do azar do seu…...

