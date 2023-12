F1: Pilotos escolheram Max Verstappen como o melhor do ano

Max Verstappen foi eleito pelos seus pares como o melhor piloto de 2023 na Fórmula 1. À semelhança do que aconteceu noutras edições, a votação foi mantida em segredo, com os pilotos a tempo inteiro a atribuírem uma pontuação com o sistema igual ao que se usa nas corridas (25, 18, 15, etc), podendo votar em si próprios, sendo depois estabelecido um top 10.Com a exceção de Lewis Hamilton, que alcançou o segundo posto da votação, todos os restantes pilotos…...

