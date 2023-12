F1: A encruzilhada de Lando Norris e da McLaren

Tanto Lando Norris como a McLaren têm um problema nas mãos a médio prazo: não restam dúvidas a ninguém que a prestação do jovem inglês este ano foi sublime, o que fez aumentou fortemente a sua cotação no mercado, embora continue sem vencer Grandes Prémios.Mas quem segue este fenómeno que é a F1 sabe que esse ónus recai muito mais na equipa do que no piloto.A McLaren até hoje ainda não conseguiu colocar um monolugar nas mãos de Lando Norris,…...

Conteúdo Exclusivo para Membros do CLUBE AUTOSPORT. Autosport Exclusivo (Sem publicidade)

Inicie a sessão aqui Já é assinante?