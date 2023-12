As voltas e reviravoltas de Guerlain Chicherit no Dakar: “O objetivo é ganhar, e pode ser a altura certa”

Guerlain Chicherit vai para o seu 13º Dakar, nunca conseguiu um pódio, o seu melhor resultado foi em 2010 com um BMW X3, o ano passado venceu duas etapas, vamos a ver se é desta que chega ao pódio, pois tem uma máquina, a Toyota Hilux T1+ bem assistida pela Overdrive Racing e com provas dadas no Rali Dakar.O Dakar ocupa um lugar especial no cruzamento das muitas vidas de Guerlain Chicherit.O jovem de Tignes rapidamente entrou na categoria de…...

