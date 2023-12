F1: Red Bull teve um problema raro no México

O calendário apertado da Fórmula 1 tende a colocar as equipas sob pressão não apenas em pista, mas também na gestão dos muitos elementos da estrutura, tanto com dos que viajam para os circuitos como para os que estão nas fábricas. Jonathan Wheatley, diretor desportivo da Red Bull, revelou um problema da equipa austríaca durante o fim de semana do Grande Prémio do México que não é comum e que, apesar de não estar diretamente ligado ao cansaço que os…...

Conteúdo Exclusivo para Membros do CLUBE AUTOSPORT. Autosport Exclusivo (Sem publicidade)

Inicie a sessão aqui Já é assinante?