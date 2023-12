Opinião: A F1 quer mudar, mesmo contra a vontade dos pilotos e dos fãs

As mudanças que a F1 tem feito no seu formato tem sido alvo de críticas, muitas delas vindas do interior do desporto. Mas Stefano Domenicali acredita que a F1 tem de mudar, pois o mundo também muda. Um dos pontos que mais discussão tem suscitado é o da corrida Sprint. O novo formato, pensado para apresentar uma corrida sem vertente estratégica, em que o que conta é apenas a velocidade pura e dura, foi recebido de forma morna. No fundo,…...

Conteúdo Exclusivo para Membros do CLUBE AUTOSPORT. Autosport Exclusivo (Sem publicidade)

Inicie a sessão aqui Já é assinante?