F1: Novo carro não será uma “revolução” apesar de mudar “95% dos componentes”, diz Vasseur

Ainda antes de começar a temporada de 2023, a Ferrari identificou as áreas que tinham sido alvo de muita atenção no monolugar comparativamente ao carro do ano anterior. A equipa italiana trabalhou na fiabilidade do seu potente motor ao mesmo tempo que a aerodinâmica foi repensada. Enrico Cardile, diretor técnico da Ferrari, referiu em fevereiro passado que a equipa conseguiu encontrar mais 'downforce' com design do SF-23, que era mais radical do que o antecessor. No entanto, como sabemos agora,…...