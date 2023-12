Red Bull/Max Verstappen: O F1 com maior vantagem de desempenho

O Red Bull RB19 fica na história de F1 ao lado de monolugares com o McLaren MP4/4, de 1988, o Ferrari F2002 (2002) o Williams FW14B, de 1992, os Mercedes W07 (2016) e W11 (2020), e com 21 vitórias em 22 Grandes Prémios, a Red Bull atingiu a super marca de 95.45% de triunfos, o mais da história da F1. Isto são os números, pois o domínio em pista é provavelmente ainda mais avassalador. Em muitas das corridas, as margens…...

