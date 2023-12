F1 2023, Análise às equipas: Alpine

A Alpine terminou a temporada de 2023 no sexto posto do mundial de construtores, a pior classificação desde que a equipa deixou de ser designada Renault. Com uma dupla completamente francesa, a equipa somou dois pódios através do terceiro lugar de Esteban Ocon e Pierre Gasly no Mónaco e nos Países Baixos, respetivamente. Não foi, por isso, uma época positiva para a estrutura de Enstone, que além da reorganização interna levada a cabo a meio do ano, sofreu com a…...