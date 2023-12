F1 2023, Análise aos pilotos: Charles Leclerc/Carlos Sainz

A Ferrari voltou a escorregar nesta temporada, não sendo capaz de apresentar um monolugar competitivo em ritmo de corrida, ainda com alguns azares no início da temporada, que fizeram a equipa italiana entrar com o “pé esquerdo”, como insistiu o chefe de equipa Frédéric Vasseur, e perder terreno para Red Bull, Mercedes e Aston Martin naquela altura. Ainda com problemas de maior degradação de pneus do que a concorrência, o SF-23 perdeu em corrida, mas foi uma boa máquina para…...

Conteúdo Exclusivo para Membros do CLUBE AUTOSPORT. Autosport Exclusivo (Sem publicidade)

Inicie a sessão aqui Já é assinante?