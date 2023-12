F1 2023, Análise aos pilotos: Esteban Ocon/Pierre Gasly

A Alpine apresentou em 2023 um novo piloto para fazer companhia a Esteban Ocon, passando a ser uma equipa francesa com dois pilotos da mesma nacionalidade nos seus quadros, após a entrada de Pierre Gasly para substituir Fernando Alonso. No entanto, não foi uma temporada isenta de erros e sem mais uma 'novela' a envolver a equipa, vivendo-se um período conturbado dentro da estrutura com saída de vários elementos. Apesar dos responsáveis da Alpine terem negado que a reestruturação interna…...

Conteúdo Exclusivo para Membros do CLUBE AUTOSPORT. Autosport Exclusivo (Sem publicidade)

Inicie a sessão aqui Já é assinante?