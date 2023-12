Audi vs. Lancia: tudo começou no Rali de Monte Carlo 1983

Race for Glory: Audi vs. Lancia é um filme sobre a fantástica história do Mundial de Ralis de 1983. Baseado em factos reais, o filme retrata a rivalidade entre as equipas que colocavam a correr o Audi Quattro e o Lancia 037 Rally no Mundial de Ralis, a Audi Sport e a Lancia Martini. A luta pelo título teve epílogo no Rali de Sanremo, mas nesse ano tudo começou com o Rali de Monte Carlo 1983…Num terreno em que o…...