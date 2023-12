F1, Balanço 2023: Temporada dominante de Max Verstappen e surpresas entre o pelotão

Está na hora de analisar a fundo o que aconteceu na temporada de 2023 da Fórmula 1, iniciando-se com um bloco que tenta resumir o mais importante das 22 provas do ano, enquanto publicaremos uma análise mais detalhada muito em breve. Não há qualquer dúvida que a temporada de 2023 do mundial de Fórmula 1 foi dominadoa pela Red Bull e por um dos seus pilotos em particular: Max Verstappen.Entre as 21 vitórias da equipa de Milton Keynes, das 22…...

Conteúdo Exclusivo para Membros do CLUBE AUTOSPORT. Autosport Exclusivo (Sem publicidade)

Inicie a sessão aqui Já é assinante?