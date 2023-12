F1: Colaboração Red Bull/AlphaTauri será muito diferente da situação do ‘Mercedes cor de rosa’, diz Horner

Christian Horner afastou a possibilidade de um cenário idêntico ao de 2020 na colaboração da Red Bull com a AlphaTauri, que passará a ter nova designação na próxima temporada. O responsável da Red Bull está convicto que a sinergia entre as duas equipas cumpre o regulamento, ao contrário do que aconteceu com a Racing Point em 2020. As novas instruções dentro do grupo Red Bull são claras, como explicou Helmut Marko em outubro passado. “Tudo o que é permitido pelos…...

