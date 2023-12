F1: Ferrari tem de “aproveitar melhor as oportunidades”, diz Frédéric Vasseur

A Ferrari teve uma melhor segunda metade da temporada do que aconteceu até ao Grande Prémio da Hungria, mas depois de falhar o objetivo inicial de lutar pelo título, não conseguiu bater a Mercedes pelo segundo lugar do mundial de construtores. Por isso, o responsável da equipa, Frédéric Vasseur, explicou que a estrutura italiana começou o ano com o “pé esquerdo”, precisando em 2024 de ser mais eficaz. Depois de analisar os 22 Grandes Prémios da temporada, Vasseur, analisou concluiu…...

Conteúdo Exclusivo para Membros do CLUBE AUTOSPORT. Autosport Exclusivo (Sem publicidade)

Inicie a sessão aqui Já é assinante?