A transformação radical da McLaren: volte-face, pirueta, tudo ao mesmo tempo…

Como a McLaren passou de uma “prima do Mestre de Obras, a Obra Prima”! "A reviravolta da equipa foi notória em 2023, a McLaren nunca desistiu, nunca se conformou e sob a batuta de Andrea Stella fez esquecer por completo do que fez na primeira metade do ano.Quando o sol se pôs nas areias do Bahrein após a abertura da temporada de 2023, o clima na box da McLaren era sombrio. Problemas técnicos tinham levado Lando Norris a terminar em…...

