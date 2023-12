F1: Red Bull terá recusado vender AlphaTauri por mais de mil milhões de dólares

Em março passado, depois de alguma especulação sobre o futuro da AlphaTauri, o grupo Red Bull desmentiu os planos sobre a possível venda da estrutura italiana. Durante este ano foram sendo conhecidos mais pormenores do plano que a Red Bull tem para a sua segunda equipa na Fórmula 1, com novos líderes e um rumo diferente do que foi experimentado até agora. Mas os rumores em torno da Red Bull e AlphaTauri, que terá a sua designação alterada para 2024,…...

Conteúdo Exclusivo para Membros do CLUBE AUTOSPORT. Autosport Exclusivo (Sem publicidade)

Inicie a sessão aqui Já é assinante?