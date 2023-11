F1: Equipas pedem plano a longo prazo para as corridas Sprint 

Durante a última reunião da Comissão de F1 do ano, foi discutida a necessidade de atualização do formato Sprint por parte do promotor da Fórmula 1, que recebeu o apoio deste órgão para que isso aconteça, abrindo a porta às mudanças que poderão ocorrer já na próxima temporada. Os responsáveis das equipas, que também têm lugar na Comissão, pedem que as alterações tenham em consideração os fãs da disciplina e que não se alterem frequentemente, que haja um plano a…...

Conteúdo Exclusivo para Membros do CLUBE AUTOSPORT. Autosport Exclusivo (Sem publicidade)

Inicie a sessão aqui Já é assinante?