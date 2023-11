F1: Esteban Ocon coloca Alpine no topo da tabela de tempos do teste pós-temporada

Terminou o único dia de teste no circuito de Yas Marina, após o derradeiro Grande Prémio da temporada em Abu Dhabi, reservado para recolher mais dados dos pneus da Pirelli e para dar mais tempo de condução aos jovens pilotos. Uma vez que a FIA comunicou recentemente que os compostos de 2024 serão os mesmos que os deste ano, não houve novos pneus da Pirelli para experimentar no teste, este foi útil para as equipas trabalharem na gestão dos pneus,…...

Conteúdo Exclusivo para Membros do CLUBE AUTOSPORT. Autosport Exclusivo (Sem publicidade)

Inicie a sessão aqui Já é assinante?