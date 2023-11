Ni Amorim, sobre o CPV: “Não estava à espera de tanto”

Ni Amorim, presidente da FPAK, esteve presente no Estoril para a última prova do ano do Campeonato de Portugal de Velocidade e mostrou-se muito agradado com a época 2023. O CPV cresceu de forma clara e a competição começa agora a ganhar a força que todos desejavam. No Estoril estiveram 34 carros em pista numa parada de grandes máquinas e bons pilotos, com muito público pelo paddock para ver as corridas. O balanço da época acaba por ser muito positivo…...