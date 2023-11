GP Abu Dhabi F1, Max Verstappen: “Ganhar é ótimo, porque é que eu não quereria ganhar quando o posso fazer?”

Max Verstappen terminou em Abu Dhabi uma época absolutamente incrível, dificilmente repetível, com o tricampeão do mundo a terminar a sua campanha com mais uma vitória, a 19ª, no Grande Prémio de Abu Dhabi, e logo nova vitória dominante: “foi uma boa corrida, no primeiro stint não sabia bem o que esperar, porque não fiz stints longos nos treinos. Por isso, se calhar, fui um pouco mais ‘soft’ no início, mas acho que era melhor do que tentar fugir e…...