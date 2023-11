GP Abu Dhabi, F1, Toto Wolff: “duas grandes equipas, dois grandes amigos que lutaram até ao fim”

A Mercedes manteve o segundo lugar no campeonato do mundo de construtores de Fórmula 1, num particular com a Ferrari que durou até à última volta da corrida do Grande Prémio de Abu Dhabi, palco recorrente de decisões importantes no seio da equipa de Brackley. A estrutura liderada por Toto Wolff terminou a temporada com mais três pontos somados do que os italianos, apesar de Charles Leclerc ter subido ao pódio um degrau acima de George Russell. Wolff gostou de…...