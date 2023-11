GP Abu Dhabi, F1, George Russell: Segundo lugar “significa muito” para a Mercedes

George Russell terminou o Grande Prémio de Abu Dhabi no quarto lugar em pista, mas beneficiando da penalização a Sergio Pérez, por toque em Lando Norris, o piloto britânico da Mercedes subiu ao pódio pela segunda vez esta temporada e ajudando a sua equipa a manter o segundo posto no mundial de construtores, numa luta até ao fim com a Ferrari por essa posição. “Significa muito. Há muita gente nas fábricas de Brackley e Bricksworth que trabalharam tanto para alcançar…...

