GP Abu Dhabi, F1: Carlos Sainz acusa pilotos de prejudicarem adversários com “ar sujo”

Carlos Sainz acusou hoje os pilotos de propositadamente prejudicarem os adversários em pista através do ar sujo que sai dos monolugares e que traz dificuldades para quem vem atrás, dando mais hipóteses de pode passar para o segmento seguinte nas qualificações. O piloto da Ferrari sugeriu que “toda a gente o faz”. Carlos Sainz foi eliminado no final do primeiro segmento da qualificação do Grande Prémio de Abu Dhabi e ainda no túnel de acesso à pista, queixou-se da sua…...

Conteúdo Exclusivo para Membros do CLUBE AUTOSPORT. Autosport Exclusivo (Sem publicidade)

Inicie a sessão aqui Já é assinante?