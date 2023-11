GP Abu Dhabi F1, Yuki Tsunoda: “é possível terminar entre os dez primeiros”

Yuki Tsunoda assegurou hoje, com o sexto lugar, a sua melhor posição na qualificação do ano, pois o melhor que tinha conseguido até aqui fora um 8 º lugar no Azerbaijão.Um momento importante para a equipa, pois a posição abre boas perspetivas à equipa que tem a Williams sete pontos à frente, mas também tem a Alfa Romeo cinco ponto atrás e se o objetivo Williams não será fácil, pelo menos manter a posição face à Alfa Romeo é importante:…...

