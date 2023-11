GP Abu Dhabi F1, Max Verstappen: “sinto-me orgulhoso do que temos alcançado”

De regresso à frente da qualificação, Max Verstappen alcançou em Abu Dhabi a sua 12ª pole position do ano, e parte amanhã como grande favorito para vencer pela 19ª vez este ano. Se o conseguir, ‘desempata’ no número de vitórias com Sebastian Vettel e passa a ser o terceiro piloto mais vitorioso da história da F1, atrás de Lewis Hamilton e Michael Schumacher: “tem sido esquisito, todo o fim de semana tem sido uma luta, conseguimos melhorar o carro para…...

Conteúdo Exclusivo para Membros do CLUBE AUTOSPORT. Autosport Exclusivo (Sem publicidade)

Inicie a sessão aqui Já é assinante?