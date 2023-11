GP Abu Dhabi, F1: George Russell foi o mais rápido no treino livre 3

George Russell foi o mais rápido do derradeiro treino do Grande Prémio de Abu Dhabi, com o seu melhor registo em 1:24.418s, batendo Lando Norris por 0.095s e Oscar Piastri por 0.392s na tabela de tempos. Foi uma sessão onde se trabalhou muito com pneus macios, com os pilotos da Ferrari a apenas montarem esse composto no final do treino, tendo estado em pista sempre com pneus médios. Ainda assim, tiveram tempo para voltas rápidas, o que coloca algumas dúvidas…...