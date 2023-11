GP Abu Dhabi F1: sortes distintas para a Ferrari

Não há a menor dúvida que a Ferrari sofreu um forte constrangimento com o forte acidente de Carlos Sainz no segundo treino livre, numa sessão em que foi mostrada a bandeira vermelha duas vezes. A equipa está ainda envolvida numa forte luta pelo segundo lugar do Mundial de Construtores está apenas a quatro pontos da Mercedes e o que sucedeu ao espanhol pode restringir fortemente as aspirações da equipa.Mas como tem sido o caso durante grande parte desta temporada, o…...

Conteúdo Exclusivo para Membros do CLUBE AUTOSPORT. Autosport Exclusivo (Sem publicidade)

Inicie a sessão aqui Já é assinante?