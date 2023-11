F1: Potencial do programa de motores da Mercedes para 2026 encoraja Mclaren

A McLaren é a primeira equipa cliente confirmada da Mercedes AMG High Performance Powertrains (HPP) para o novo ciclo regulamentar referente às unidades motrizes a partir de 2026, tendo sido confirmada a continuação da parceria, apesar de ter havido contactos da estrutura de Woking com outros fabricantes. Ainda a temporada não tinha começado e a McLaren, através do seu diretor executivo Zak Brown, deu sinais de satisfação com a parceria com a Mercedes, admitindo, porém, que poderia considerar outras opções…...

Conteúdo Exclusivo para Membros do CLUBE AUTOSPORT. Autosport Exclusivo (Sem publicidade)

Inicie a sessão aqui Já é assinante?