GP Abu Dhabi, F1: Charles Lecler liderou tabela de tempos no segundo treino livre

Numa sessão que foi duas vezes interrompida com bandeira vermelha e muito tempo perdido nos dois acidentes que marcaram o treino, Charles Leclerc foi o piloto mais rápido com o registo de 1:24.809s, enquanto Lando Norris precisou de mais 0.043s para realizar a sua volta mais rápida. Max Verstappen foi o terceiro mais rápido do treino, a 0.173s do piloto monegasco. Carlos Sainz foi o primeiro piloto envolvido num acidente nesta sessão, levando a uma paragem de cerca de 25…...

Conteúdo Exclusivo para Membros do CLUBE AUTOSPORT. Autosport Exclusivo (Sem publicidade)

Inicie a sessão aqui Já é assinante?