F1: Mercedes assina contrato com a McLaren para manter fornecimento de motores em 2026

A primeira equipa-cliente da Mercedes para fornecimento de unidades motrizes para o novo ciclo regulamentar da FIA está encontrada. A McLaren mantém-se como equipa-cliente da Mercedes AMG High Performance Powertrains, assumindo um novo acordo comercial com duração de cinco anos, a partir de 2026 e 2030. "Tem sido uma pedra angular da nossa estratégia no automobilismo trabalhar com equipas-clientes fortes", disse Toto Wolff no anúncio do novo acordo comercial. "Isso tem muitas vantagens: fornece uma referência competitiva clara, acelera a…...

