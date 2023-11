F1, George Russell: “Tem sido uma temporada muito, muito estranha…”

George Russell e a Mercede), chegam à derradeira corrida do ano no segundo lugar no Campeonato de Construtores, mas apenas quatro pontos à frente da Ferrari, isto depois de terem chegado a ter 51 pontos de avanço a meio do ano. Por isso, os homens da Mercedes querem manter-se aí, nem que seja por uma questão de honra, e George Russell diz que na equipa estão “entusiasmados com o desafio que temos pela frente. Vai ser uma luta renhida com…...

Conteúdo Exclusivo para Membros do CLUBE AUTOSPORT. Autosport Exclusivo (Sem publicidade)

Inicie a sessão aqui Já é assinante?