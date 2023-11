F1, Kevin Magnussen: “o novo ‘package’ está mais em linha com o plano para o próximo ano”

Kevin Magnussen e a Haas F1 Team chegam à derradeira corrida do ano em maus lençóis, em último do Campeonato de Construtores num ano em que, até aqui, os dois experientes pilotos da equipa, Kevin Magnussen e Nico Hulkenberg só conseguiram somar 12 pontos, muito abaixo do que é a sua valia como pilotos, o que aponta claramente para uma direção: o carro é muito pouco competitivo e a equipa tem passado o ano inteiro ‘às aranhas’. Curiosamente, Kevin Magnussen…...

