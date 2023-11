F1: Como a FIA desenvolve a IA para ‘policiar’ melhor os limites de pista

Chama-se ‘Remote Operations Centre (ROC)’, ou Centro de Operações Remotas, é, por assim dizer o VAR (Assistente Virtual do Árbitro - VAR) da F1, está operacional a partir da sede da FIA em Genebra, e é um meio de assistência virtual para o Diretor de Prova nas corridas de F1. A FIA publicou agora uma conversa com o Chefe do Centro de Operações da FIA, o Diretor Adjunto de Corrida, Tim Malyon e o Chefe de Estratégia de Sistemas de…...

Conteúdo Exclusivo para Membros do CLUBE AUTOSPORT. Autosport Exclusivo (Sem publicidade)

Inicie a sessão aqui Já é assinante?