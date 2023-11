F1: Christian Horner afirmou que Lewis Hamilton contactou a Red Bull

Para animar a última corrida do ano? Christian Horner afirmou numa entrevista recente que Lewis Hamilton terá entrado em contacto com a Red Bull este ano para sondar a possibilidade de poder correr na Red Bull. No entanto, Lewis Hamilton já negou tudo. O diretor da equipa da Red Bull, Christian Horner, afirmou que um representante de Lewis Hamilton abordou a Red Bull relativamente a uma potencial parceria com Max Verstappen no início deste ano, numa altura em que as…...

Conteúdo Exclusivo para Membros do CLUBE AUTOSPORT. Autosport Exclusivo (Sem publicidade)

Inicie a sessão aqui Já é assinante?