GP Abu Dhabi de Fórmula 1: derradeira luta Mercedes vs Ferrari

Mercedes vs Ferrari! Quatro pontos separam as duas equipas à entrada da última corrida do ano.Para já favoráveis à Mercedes, mas desde o Qatar que a Mercedes não consegue bater a Ferrari em número de pontos e com isso a Ferrari colocou-se apenas a quatro pontos quando já esteve a uma distância de 51.A Mercedes parecia estar relativamente confortável na posição de vice-campeã após a pausa de verão, quando tinha uma vantagem de 51 pontos sobre a Ferrari e, na…...

Conteúdo Exclusivo para Membros do CLUBE AUTOSPORT. Autosport Exclusivo (Sem publicidade)

Inicie a sessão aqui Já é assinante?