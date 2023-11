GP Abu Dhabi de Fórmula 1: Max Verstappen passa Sebastian Vettel?

Depois de novo recorde batido em Las Vegas - que já era seu - com a 18ª vitória do ano, Max Verstappen vai tentar este fim de semana de Abu Dhabi… ficar em terceiro! Sim, se vencer, ‘desempata’ no número de vitórias com Sebastian Vettel e passa a ser o terceiro piloto mais vitorioso da história da F1, atrás de Lewis Hamilton e Michael Schumacher.O neerlandês está a aproximar-se da percentagem de triunfos de Schumacher, 29.64% e nesse aspeto suplantou…...

