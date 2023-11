WEC, Alpine: Projeto ambicioso, com cautelas iniciais

A Alpine está a preparar a entrada no WEC, com o seu A424, o novo protótipo, feito em parceria com a ORECA. A equipa concluiu há poucos dias o primeiro teste de endurance do carro e apresentou hoje o seu alinhamento de pilotos. Numa conferência de imprensa aos meios de comunicação social, onde esteve presente o AutoSport, Bruno Famin, vice-presidente da Alpine Motorsport falou da ambição da equipa para o futuro a curto e médio prazo. A vontade da Alpine…...

