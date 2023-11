F1: Carlos Sainz quer um Safety Car mais rápido. Faz Sentido?

As queixas das velocidades do Safety Car na F1 são comuns nos pilotos, que querem sempre que Safety Car seja mais rápido. E no GP de Las Vegas, com temperaturas baixas e um asfalto pouco aderente, os pilotos tiveram dificuldades para aquecer as borrachas. Carlos Sainz referiu isso no final da corrida e pediu um Safety Car mais rápido: "A curva 1 no reinício após Safety Car foi como conduzir no gelo. Precisamos de encontrar uma solução, penso eu, para…...