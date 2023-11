F1: Pirelli retira o C0 das suas opções em 2024, mantendo todos os restantes compostos iguais 

Não haverá nenhum novo composto de pneus da Pirelli para ser testado em Abu Dhabi, nos dias seguintes ao último Grande Prémio da atual temporada, uma vez que em 2024 serão iguais ao deste ano, revelou o fornecedor exclusivo da Fórmula 1, confirmando ainda a saída do composto C0 das suas opções para a nova época. A Pirelli anunciou uma nova construção frontal do pneu P Zero, alterada para minimizar a subviragem inerente à nova geração de carros de F1,…...

